Издание Epoch Times утверждает, что антироссийские санкции стали причиной пробуждения мощи РФ.

Зарубежный журнал The Epoch Times утверждает, что государства коллективного Запада допустили серьёзный просчёт, введя односторонние санкции против России после начала спецоперации в Украине. По мнению журналистов издания, санкционные меры навредили европейским экономикам, однако экономические процессы в РФ лишь улучшились.

В Epoch Times напомнили, что Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2023 году экономика России будет расти быстрее, чем немецкая и британская.