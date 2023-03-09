Школьникам Екатеринбурга задали выучить слова песни SHAMAN «Я русский»

В екатеринбургской школе учащимся в качестве домашнего задания поручили выучить текст композиции SHAMAN «Я русский».

В одной школе российского города Екатеринбург учащихся обязали выучить текст песни Ярослава Дронова (SHAMAN) "Я русский".

Руководство учреждения образования утверждает, что это был выбор детей.

Примечательно, что данное домашнее задание зафиксировано даже в электронных дневниках екатеринбургских школьников.

Педагог по музыке задала пятиклассникам выучить слова композиции на патриотическую тематику. Дети остановили выбор на треке SHAMAN.