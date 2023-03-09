Рогов: Украина полностью прекратила подачу электричества на ЗАЭС
2023-03-09 14:44
Владимир Рогов сообщил о прекращении подачи питающих мощностей на Запорожскую АЭС.
В четверг лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что сегодня около пяти часов утра по московскому времени украинские энергетические концерны в одностороннем порядка прекратили подачу электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию.
По мнению Рогова, тот факт, что сейчас Запорожская АЭС обесточена, угрожает ядерной безопасности объекта, Украины и всей Европы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей