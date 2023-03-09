Financial Times: Запад признал потери ВСУ по всей линии фронта

Издание Financial Times утверждает, что западные политики начинают признавать потери украинской армии в ходе спецоперации.

9 марта журналисты международной газеты Financial Times со ссылкой на западного политика сообщило, что армия Украины несёт существенные потери во всей зоне проведения российской специальной военной операции. По словам чиновника, подразделения ВСУ действительно получают помощь от Запада, однако её недостаточно.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за минувший февраль украинские войска потеряли 11 тысяч бойцов при боях за Артемовск.