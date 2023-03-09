Галкин дал концерт в Санкт-Петербурге перед 8 Марта
2023-03-09 14:54
Максим Галкин выступил с концертом накануне Международного женского дня в Санкт-Петербурге, который находится в США.
Комик и ведущий Максим Галкин путешествует по американским городам, где выступает с концертами.
После Штатов по ходу гастролей у артиста следует Канада.
7 марта юморист развлекал американскую публику в городе Санкт-Петербурге, который находится в штате Флорида.
Примечательно, что до апреля-месяца Галкин вряд ли увидит жену Аллу Пугачеву и своих детей Лизу и Гарри, так как в плотном рабочем графике нет "окошек", чтобы приехать в Израиль.
Опубликовано: Наталья Гончарова