Галкин дал концерт в Санкт-Петербурге перед 8 Марта

Максим Галкин выступил с концертом накануне Международного женского дня в Санкт-Петербурге, который находится в США.

Комик и ведущий Максим Галкин путешествует по американским городам, где выступает с концертами.

После Штатов по ходу гастролей у артиста следует Канада.

7 марта юморист развлекал американскую публику в городе Санкт-Петербурге, который находится в штате Флорида.

Примечательно, что до апреля-месяца Галкин вряд ли увидит жену Аллу Пугачеву и своих детей Лизу и Гарри, так как в плотном рабочем графике нет "окошек", чтобы приехать в Израиль.