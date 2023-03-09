Дуда: Польша и Словакия поставят Украине истребители Миг-29

Анджей Дуда сообщил о намерениях Варшавы и Братиславы передать Украине советские истребители.

Днём 9 марта польский президент Анджей Дуда дал интервью журналистам американского телеканала CNN, где публично заявил, что Министерства обороны Польши и Словакии намереваются передать украинским войскам собственные истребители Миг-29 советского производства.

Примечательно, что ранее в пресс-службе Белого дома заявили о неготовности США поставлять Киеву новейшие истребители F-16 вопреки многочисленным просьбам Владимира Зеленского.