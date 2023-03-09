МО Украины: осужденные за уклонение от призыва в ВСУ будут мобилизованы
2023-03-09 15:08
В Минобороны Украины сообщили о намерениях мобилизовать ранее уклонившихся от призыва.
Журналисты газеты "Страна.ua" со ссылкой на украинское Министерство обороны уведомляет, что ведомство намеревается начать мобилизацию граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые ранее были осуждены за уклонение от призыва на воинскую службу во время военного положения, объявленного в стране после начала спецоперации.
При этом в Минобороны Украины отметили, что ранее осужденные уклонисты могут быть мобилизованы только после предварительного медицинского обследования.
Опубликовано: Ткачёв Андрей