МО Украины: осужденные за уклонение от призыва в ВСУ будут мобилизованы

В Минобороны Украины сообщили о намерениях мобилизовать ранее уклонившихся от призыва.

Журналисты газеты "Страна.ua" со ссылкой на украинское Министерство обороны уведомляет, что ведомство намеревается начать мобилизацию граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые ранее были осуждены за уклонение от призыва на воинскую службу во время военного положения, объявленного в стране после начала спецоперации.

При этом в Минобороны Украины отметили, что ранее осужденные уклонисты могут быть мобилизованы только после предварительного медицинского обследования.