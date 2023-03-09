Валерия призывает россиян не обсуждать звезд, покинувших Россию

Исполнительница Валерия убеждена, что артисты, покинувшие родину, не должны занимать центральное место в новостной хронике.

54-летняя певица Валерия, общаясь с журналистами, заявила, что не следует обсуждать звезд, решивших уехать за границу после запуска СВО.

Артистка уверена, что, когда россияне начинают ругать "своих", то над ними смеются.

Каждый вправе выбирать, что для него кажется правильным, во что верит.

Знаменитость не сомневается, что соотечественники сделали свои выводы относительно тех или иных известных личностей.

По мнению Валерии, словесные перепалки между соотечественниками на руку только недругам.