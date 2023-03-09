Евросовет одобрил путешествия по ЕС без виз для владельцев паспортов Косово

Европейский совет разрешил владельцам паспорта Косово путешествовать по странам ЕС.

9 марта пресс-служба Европейского совета сообщила, что ведомство предварительно одобрило разрешение для имеющих паспорт непризнанной республики Косово путешествовать по странам Евросоюза на срок до девяноста дней. При этом отмечается, что обладающие паспортами Косово не должны будет открывать туристические визы.

Примечательно, что ранее в СМИ появились данные о том, что президент Сербии Александр Вучич тайно одобрил план Европейского союза в отношении Косово.