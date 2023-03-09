«РИА Новости»: боец ВС РФ спас пятерых сослуживцев под миномётным огнём
2023-03-09 15:19
Издание "РИА Новости" рассказало о российском солдате, который спас товарищей в зоне спецоперации.
В четверг днём военкоры газеты "РИА Новости" сообщили, что российский солдат Шамиль Магомедшапиев, родившийся в Дагестане, сумел спасти пятерых товарищей, находясь под миномётным обстрелом со стороны армии Украины. По данным военных корреспондентов, Магомедшапиев по очереди оттащил пятерых раненых товарищей с поля боя.
Позднее Шамиль Магомедшапиев доставил получивших ранения сослуживцев в полевую медицинскую часть, тем самым сумев сохранить жизни пятерым российским солдатам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей