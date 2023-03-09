Ивлеева рассказала о том, как ее преследовал в самолете мужчина, назвавшийся братом Гоши Куценко

Ведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала о преследованиях в самолете странного попутчика, назвавшегося братом извесного актера Гоши Куценко.

Настя Ивлеева рассказала, как пару лет назад встретилась на мероприятии с мужчиной, назвавшимся братом Гоши Куценко.

Знаменитость описала собеседника как навязчивого и чересчур эмоционального. После она забыла о странном знакомстве.

Позднее блогер летела на самолете бизнес-класса, вдруг задремав от усталости.

Проснулась Анастасия от того, что почувствовала чей-то пристальный взгляд. "Брат Куценко" сидел на полу и, не моргая, наблюдал за ней.

Когда ведущая очнулась, тот попросил ее не пугаться, а согласиться на съемки в проекте, который тот запускает.

Звезда экрана и интернета оценила поведение мужчины как неадекватное, отказавшись от поступившего предложения.