Пригожин опроверг слухи о стрельбе бойцов ВС РФ по манекенам с флагом США

Евгений Пригожин утверждает, что российские военные не стреляют по учебным мишеням с американским флагом.

Основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин ответил на вопрос журналиста американской газеты The Wall Street Journal, который поинтересовался, стреляют ли российские войска в ходе учений по манекенам, облачённым в национальный флаг Соединённых Штатов.

По словам Пригожина, ни он лично, ни бойцы ЧВК "Вагнер" не занимаются подобным. Также Евгений Пригожин выразил уверенность, что солдаты регулярной армии России тоже не стреляют по мишеням с американским флагом.