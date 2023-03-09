Шеф Пентагона Остин заблокирован в аэропорту Тель-Авива в ходе протестов

Прилетевший в столицу Израиля Ллойд Остин не может покинуть национальный аэропорт из-за массовых волнений.

9 марта пресс-служба американского Пентагона подтвердила, что глава ведомства Ллойд Остин прилетел в аэропорт Тель-Авива с целью выразить приверженность партнёрству между Соединёнными Штатами и Израилем. В пресс-релизе отметили, что сейчас Остин не намерен покидать аэропорт.

По данным ряда зарубежных СМИ, Ллойд Остин оказался заблокирован в израильском национальном аэропорту из-за массовых акций протеста в данной стране.