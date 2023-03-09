Кадыров: бойцы отряда «Запад-Ахмат» создали свой дрон-камикадзе
2023-03-09 15:35
Рамзан Кадыров сообщил о создании нового барражирующего дрона чеченскими военными.
9 марта глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где заявил, что бойцы чеченского батальона "Запад-Ахмат" при Министерстве обороны России разработали собственный дрон-камикадзе, уже опробовав его в ходе специальной военной операции на Украине.
По словам Кадырова, разработанный чеченским спецназом барражирующий беспилотник способен избирательно поражать группы живой силы или техники противника.
Опубликовано: Ткачёв Андрей