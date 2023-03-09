Ивлеева предложила подписчикам купить ей кольцо с бриллиантом стоимостью в 5 000 000 - 7 000 000 рублей
2023-03-09 15:38
Блогер, ведущая и актриса Настя Ивлеева рассказала о подарке, который мог бы сделать ее счастливой.
Недавно Настя Ивлеева отмечала свой день рождения. Видимо, подарка, о котором она мечтает, ей не вручили.
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Оказывается, знаменитость спит и видит, чтобы стать хозяйкой кольца с бриллиантом известной марки, стоимость которого достигает 5 000 000 - 7 000 000 российских рублей.
Звезда интернета не постеснялась обратиться к своим поклонникам, предложив тем порадовать ее.
Снимок украшения знаменитость опубликовала у себя в соцсетях.
Опубликовано: Наталья Гончарова