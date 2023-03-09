Ивлеева предложила подписчикам купить ей кольцо с бриллиантом стоимостью в 5 000 000 - 7 000 000 рублей

Оказывается, знаменитость спит и видит, чтобы стать хозяйкой кольца с бриллиантом известной марки, стоимость которого достигает 5 000 000 - 7 000 000 российских рублей.

Звезда интернета не постеснялась обратиться к своим поклонникам, предложив тем порадовать ее.

Снимок украшения знаменитость опубликовала у себя в соцсетях.