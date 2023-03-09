СБУ опровергла свою причастность к покушению на главу ПМР Красносельского

Служба безопасности Украины утверждает, что украинские спецслужбы не готовили покушение на главу Приднестровья.

Днём 9 марта Служба безопасности Украины опубликовала свежий пресс-релиз, в котором утверждается, что украинские войска или спецагенты непричастны к покушению на жизнь главы Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского. В СБУ утверждают, что распространение сведений о виновности СБУ в покушении на Красносельского является провокацией.

Известно, что в четверг Министерство госбезопасности Приднестровья обвинило украинские спецслужбы в попытке покушения на Вадима Красносельского.