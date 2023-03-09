Омаров позвал возлюбленную замуж в день рождения эск-супруги Бородиной
2023-03-09 15:56
Предприниматель Курбан Омаров не перестает восхищаться своей любимой девушкой Валерии. Он даже предложил ей руку и сердце, выбрав для этого день рождение бывшей жены, ведущей Ксении Бородиной.
Бизнесмен Курбан Омаров, который развелся с ведущей Ксенией Бородиной в 2021 году, сделал предложение своей новой девушке Валерии.
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Примечательно, что замуж свою избранницу предприниматель позвал в день рождения своей звездной экс-супруги, который та отмечает 8 марта.
Возможно, он приурочил важное событие к Международному женскому дню, нечаянно забыв, то Ксения отмечает 40-летие в этот день.
Интересно, что свою новую избранницу Омаров не перестает нахваливать в соцсетях, намекая, что она в тысячу раз его бывшей.
Опубликовано: Наталья Гончарова