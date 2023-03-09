Омаров позвал возлюбленную замуж в день рождения эск-супруги Бородиной

Примечательно, что замуж свою избранницу предприниматель позвал в день рождения своей звездной экс-супруги, который та отмечает 8 марта.

Возможно, он приурочил важное событие к Международному женскому дню, нечаянно забыв, то Ксения отмечает 40-летие в этот день.

Интересно, что свою новую избранницу Омаров не перестает нахваливать в соцсетях, намекая, что она в тысячу раз его бывшей.