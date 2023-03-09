Криптобиржа Binance запретила россиянам покупку долларов и евро через P2P

9 марта Binance запретила гражданам России покупать евро и доллары через сервисы, представленные платформой.

Международная газета Forbes сообщила, что 9 марта крупнейшая криптовалютная компания Binance приняла решение запретить российским гражданам приобретать доллары и евро на данной платформе посредством сервиса P2P. Отмечается, что российские рубли россияне на Binance также покупать больше не смогут.

В компании пояснили, что причиной новых рестрикций в отношении граждан России является десятый пакет санкций Европейского союза, введённый в преддверии годовщины спецоперации на Украине.