Криптобиржа Binance запретила россиянам покупку долларов и евро через P2P
2023-03-09 16:00
9 марта Binance запретила гражданам России покупать евро и доллары через сервисы, представленные платформой.
Международная газета Forbes сообщила, что 9 марта крупнейшая криптовалютная компания Binance приняла решение запретить российским гражданам приобретать доллары и евро на данной платформе посредством сервиса P2P. Отмечается, что российские рубли россияне на Binance также покупать больше не смогут.
В компании пояснили, что причиной новых рестрикций в отношении граждан России является десятый пакет санкций Европейского союза, введённый в преддверии годовщины спецоперации на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей