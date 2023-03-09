American Conservative: США потеряли господство в мире из-за помощи Киеву

Издание The American Conservative утверждает, что США теряют доминирующие позиции на внешнеполитической арене из-за ситуации в Украине.

Колумнист газеты TAC Джордж О'Нил-младший пишет, что однополярный мир переживает свои последние дни из-за начатой Россией спецоперации в Украине. По мнению журналиста, ввязавшись в украинский конфликт, правительство Соединённых Штатов стало стремительно терять доминирующую позицию в мире.

Джордж О'Нил-младший отметил, что на фоне украинского кризиса всё больше государств начинают сотрудничать между собой без американского посредничества, ставя под сомнение доминацию США.