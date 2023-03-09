Жена Жукова Бурд выложила свое фото без макияжа
2023-03-09 16:07
Супруга лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова Регина Бурд решила поделиться своим фото без прикрас.
Регина Бурд, состоящая в браке с Сергеем Жуковым, решила показать подписчикам, как выглядит без косметики.
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Супруга солиста группы "Руки вверх!" выложила свой снимок без обработки, где позирует без грамма макияжа, после катания на лыжах, отметив, что обожает этот вид спорта.
Примечательно, что 36-летняя Бурд сделала ставку на семью после того, как была вокалисткой в женском музыкальном коллективе "Сливки".
15 лет Сергей и Регина вместе. В их семье царит атмосфера любви и гармонии.
Опубликовано: Наталья Гончарова