Жена Жукова Бурд выложила свое фото без макияжа

Супруга солиста группы "Руки вверх!" выложила свой снимок без обработки, где позирует без грамма макияжа, после катания на лыжах, отметив, что обожает этот вид спорта.

Примечательно, что 36-летняя Бурд сделала ставку на семью после того, как была вокалисткой в женском музыкальном коллективе "Сливки".

15 лет Сергей и Регина вместе. В их семье царит атмосфера любви и гармонии.