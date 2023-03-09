Лавров: Гутерриш не занимает нейтральную позицию по Украине

Сергей Лавров обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в предвзятости в отношении вопросов, связанных с украинским конфликтом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерриш занимает ангажированную позицию по Украине, требуя от Москвы, чтобы она исполняла условия, предъявленные администрацией Киева для достижения мира в регионе.

По мнению Лаврова, Гутерриш не может вести себя подобным образом, занимая столь высокопоставленный пост в организации, обычно выступающей арбитром в международных вопросах.