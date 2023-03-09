Захарова заявила, что Польша постепенно подчиняет себе Украину

Представитель российского МИДа Мария Захарова высказалась об отношениях Польши и Украины.

Польша постепенно подминает под себя Украину. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

"Польша осуществляет ползучее освоение Украины", - говорится в заявлении Захаровой, которое приводит БелТА.

Напомним, что ранее в Украине наделили граждан Польши особым статусом.