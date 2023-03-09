Захарова заявила, что Польша постепенно подчиняет себе Украину
2023-03-09 16:14
Представитель российского МИДа Мария Захарова высказалась об отношениях Польши и Украины.
Польша постепенно подминает под себя Украину. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
"Польша осуществляет ползучее освоение Украины", - говорится в заявлении Захаровой, которое приводит БелТА.
Напомним, что ранее в Украине наделили граждан Польши особым статусом.
Опубликовано: Николай Скира