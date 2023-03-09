Asia Times: НАТО весной вступит в прямое боестолкновение с Россией

Азиатские СМИ пишут о риске начала прямого конфликта России и альянса НАТО.

НАТО уже нынешней весной может вступить в прямой военный конфликт с Российской Федерацией. Об этом сообщает издание Asia Times.

По данным источника, североатлантический альянс может вступить в бой с Россией в воздухе.

"Украина во время этой операции будет сильно зависима от американской разведки и, что более вероятно, американской авиации", - говорится в материале.

Отмечается, что пилоты будут из стран, входящих НАТО.