Ходченкова сменила образ кардинальным образом ради роли в картине Я любила мужа

Светлана Ходченкова из числа тех артистов, которые с легкостью меняют имидж ради новой роли в кино, что и произошло на этот раз.

Актрисе Светлане Ходченковой досталась роль домохозяйки Ксении в многосерийной картине "Я "любила" мужа", ее партнером в которой является Александр Яценко.

Ради этого персонажа артистке пришлось сменить имидж, согласившись завить волосы в кудри.

Светлана считает, что артисты, которые отказываются меняться ради ролей, загоняют себя в рамки, рискуя играть однотипных героев.

Персонаж Ходченковой Ксения после завивки волос обретает свободу и избавляется от контроля своего супруга.