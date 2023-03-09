Ходченкова сменила образ кардинальным образом ради роли в картине Я любила мужа
2023-03-09 16:24
Светлана Ходченкова из числа тех артистов, которые с легкостью меняют имидж ради новой роли в кино, что и произошло на этот раз.
Актрисе Светлане Ходченковой досталась роль домохозяйки Ксении в многосерийной картине "Я "любила" мужа", ее партнером в которой является Александр Яценко.
Ради этого персонажа артистке пришлось сменить имидж, согласившись завить волосы в кудри.
Светлана считает, что артисты, которые отказываются меняться ради ролей, загоняют себя в рамки, рискуя играть однотипных героев.
Персонаж Ходченковой Ксения после завивки волос обретает свободу и избавляется от контроля своего супруга.
Опубликовано: Наталья Гончарова