Asia Times: Весеннее наступление ВСУ будут поддерживать самолеты F-16 с пилотами стран НАТО
2023-03-09 16:29
Американские пилоты могут принять участие в весеннем наступлении украинской армии.
Западные пилоты на американских истребителях F-16 будут принимать участие в весеннем наступлении Вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание Asian Times.
Отмечается, что это совместное наступление будет проходить на южном направлении с целью отрезать основные силы российской армии от Херсонской и Запорожской областей.
Опубликовано: Николай Скира