Asia Times: Весеннее наступление ВСУ будут поддерживать самолеты F-16 с пилотами стран НАТО

Американские пилоты могут принять участие в весеннем наступлении украинской армии.

Западные пилоты на американских истребителях F-16 будут принимать участие в весеннем наступлении Вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание Asian Times.

Отмечается, что это совместное наступление будет проходить на южном направлении с целью отрезать основные силы российской армии от Херсонской и Запорожской областей.