Компания «Укрэнерго» восстановила питание Запорожской АЭС

Подконтрольная Киеву фирма "Укрэнерго" возобновила подачу электричества на ЗАЭС.

Пресс-служба энергетического концерна "Укрэнерго" сообщила, что вечером 9 марта данная компания возобновила подачу электроэнергии на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, которая ранее работала от мощностей запасных электрогенераторов из-за последствий обстрелов.

По данным представителя правительства Запорожской области Владимира Рогова, минувшей ночью ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС, что привело к отключению её питания.