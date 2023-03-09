Родственники Гармаша вызвали актеру скорую помощь

Родственники актера Сергея Гармаша вызвали ему скорую помощь. Что случилось с 64-летним звездой экрана?

В настоящее время неизвестно, что случилось с известным актером Сергеем Гармашем.

Ясно лишь то, что родственники знаменитости вызвали ему неотложную помощь, о чем сообщает 5 tv.ru, ссылаясь на источник, близкий семье артиста.

Информация о состоянии здоровья 64-летнего звезды экрана уточняется.

Напомним, что Гармаш исполнил одну из главных ролей в картине "Чебурашка", ставшей лидером российского проката.