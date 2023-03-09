PAP: Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции ЕС против «Росатома»

Издание PAP сообщило о несогласии некоторых стран Евросоюза со введением санкций против энергетической отрасли России.

Вечером четверга новостное агентство PAP уведомило, что постоянные представители Венгрии, Болгарии и Франции в Европейском союзе блокируют инициативы ЕС по введению санкционных мер в отношении российского концерна "Энергоатом". По данным PAP, правительства этих стран Европы не хотят, чтобы санкции против ядерного топлива из России были введены.

Также журналисты PAP отметили, что Украина продолжает активно продвигать введение экономических рестрикций против "Энергоатома", однако в обозримом будущем это вряд ли произойдёт.