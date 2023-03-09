Наследники принца Гарри и его супруги Маркл официально стали принцем и принцессой
2023-03-09 16:50
Наследники принца Гарри и его супруги Меган Маркл стали принцем и принцессой, на что дал добро Карл 3, коронация которого состоится в мае 2023 года.
Маленькие сын и дочь принца Гарри и его жены, актрисы Меган Маркл признаны принцем и принцессой.
Теперь в мире стало на 2 королевские особы больше. Трехлетний Арчи стал принцем, а его годовалая сестренка Лилибет - принцессой, о чем сообщает известное издание People.
Титулы малышам не присвоили при рождении по той причине, что они были правнуками королевы.
По традиции только наследники первого внука (принца Уильяма) получают королевский титул с рождения.
Опубликовано: Наталья Гончарова