Кирби: система ПВО Patriot не поможет Киеву против крылатых ракет РФ

Представитель Белого дома Джон Кирби высказался о перспективах борьбы ЗРК Patriot с российскими крылатыми ракетами.

9 марта координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби публично заявил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства, который будет передан Украине, не поможет ВСУ сбивать российские крылатые ракеты. По данным Кирби, "Пэтриоты" были разработаны для перехвата баллистических ракет.

При этом Джон Кирби отметил, что его не удивляет неспособность украинской армии перехватывать крылатые ракеты России. Примечательно, что сегодня спикер ВВС Украины Юрий Игнат рассказал, как войска РФ минувшей ночью выпустили по украинским территориям шесть ракет "Калибр", ни одна из которых ни была сбита.