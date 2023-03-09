Полиция задержала комика Михаила Шаца на Бали время выступления
2023-03-09 17:06
Правоохранители задержали российского юмориста Михаила Шаца на Бали. Теперь комика могут депортировать.
9 марта стало известно, что вчера российский комик Михаил Шац (признан иноагентом) давал сольное выступление со стендапом рядом с городом Денпасар в Бали. По данным СМИ, прямо на выступление Шаца пришли полицейские, которые арестовали его, обвинив в нарушении миграционных законов.
После задержания Михаил Шац был вынужден отменить свой стендап, и с большой долей вероятности, теперь россиянин будет депортирован на родину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей