Шаца задержали на Бали, куда артист прибыл с концертом

Хадсон, которой уже 43 года, выложила в сети видео, где позирует в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию со стороны поклонников

Известная актриса Кейт Хадсон выложила в сеть ролик, где позирует в купальнике, от которого в восторг пришли не все.

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