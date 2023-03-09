Шаца задержали на Бали, куда артист прибыл с концертом

2023-03-09 17:26

Известный ведущий и экс-супруг юмористки Татьяны Лазаревой Михаил Шац задержан на Бали. Каковы причины ситуации с артистом?

Телеграм-канал "SHOT" информирует, что известный ведущий, блогер и бывший муж юмористки Татьяны Лазаревой Михаил Шац задержан на Бали.

Сообщается, что перед выступлением артиста прибыла иммиграционная служба.

В настоящее время стражи порядка решают, как выслать российскую знаменитость из индонезийского государства.

Всем зрителям организаторы концерта обещают вернуть средства, потраченные на билеты.