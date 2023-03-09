Хадсон, которой уже 43 года, выложила в сети видео, где позирует в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию со стороны поклонников
2023-03-09 17:33
Известная актриса Кейт Хадсон выложила в сеть ролик, где позирует в купальнике, от которого в восторг пришли не все.
43-летняя Кейт Хадсон вместе с подругой Энджи Грин в честь Международного женского дня решили позировать в ванне в черных купальниках.
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На актрисе был слитный костюм для купания и носки, что удивило ее поклонников.
Правда нашлись и те, кто поддержал знаменитость, так как тоже принимает ванну в носках.
Соответствующее видео появилось в соцсетях артистки.
Опубликовано: Наталья Гончарова