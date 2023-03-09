Орбан: Венгрия хочет сохранять связи с Россией как можно дольше
2023-03-09 18:13
Виктор Орбан утверждает, что для Венгрии невыгодно прекращение отношений с Россией.
9 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявил, что в течение 10-15 лет после завершения спецоперации в Украине страны Европейского союза будут отказываться от нормализации отношений с Россией, продолжая введение новых экономических и политических санкций в отношении Москвы.
По мнению Орбана, в настоящий момент администрация Будапешта заинтересована в том, чтобы сохранять отношения с российским государством как можно дольше.
Опубликовано: Ткачёв Андрей