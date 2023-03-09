Галант: планы Ирана по ядерному оружию требуют от Израиля «любых действий»

Глава израильского Минобороны Йоав Галант высказался о перспективах получения собственного ядерного оружия Ираном.

Вечером 9 марта министр обороны Израиля Йоав Галант публично заявил, что администрация Тегерана прилагает все усилия для того, чтобы армия Ирана обзавелась собственным оружием, однако этого нельзя допустить. По мнению Галанта, намерения иранских властей требуют от администрации Тель-Авива готовности к "любым действиям".

Примечательно, что в четверг в Израиль также прилетел шеф американского Пентагона Ллойд Остин, оказавшийся заблокированным в местном аэропорту из-за акций протеста против судебной реформы в стране.