Захарова: РФ отреагирует на просьбу Киева к США поставить кассетные бомбы

Мария Захарова прокомментировала просьбу правительства Украины к США о поставках кассетных боеприпасов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку публикации газеты Reuters, согласно которой Минобороны Украины попросило США о поставках кассетных бомб MK-20. В Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне утверждали, что Киев ранее просил американское правительство о поставках подобных боеприпасов.

По словам Захаровой, если правдивость опубликованной Reuters информации подтвердится, что реакцию российских властей на подобные запросы будет трудно предсказать, однако она неизбежно последует.