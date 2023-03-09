Минфин США: Вашингтон и союзники заморозили активы россиян на $58 млрд
2023-03-09 18:27
В США рассказали о стоимости российских активов, которые были заморожены в рамках санкций.
9 марта пресс-служба американского Министерства финансов уведомила, что за год после начала спецоперации в Украине Соединённые Штаты и их ключевые партнёры заморозили активы граждан России общей стоимостью около 58-ми миллиардов долларов. В ведомстве отметили, что речь идёт о недвижимости, яхтах и прочей собственности россиян.
Известно, что в годовщину российской спецоперации в Украине страны Европейского союза ввели уже десятый по счёту список санкций против России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей