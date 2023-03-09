Военная техника Беларуси снята с хранения для проверки боеготовности армии

В Минобороны Беларуси сообщили о снятии с хранения боевой техники в воинских частях государства.

В четверг вечером Министерство обороны Республики Беларусь опубликовало новый пресс-релиз, в рамках которого уведомило, что в Западном оперативном командовании армией шестая отдельная гвардейская механизированная бригада вооружённых сил страны сняла военную технику с хранения для проверки боеготовности.

В Минобороны отметили, что после расконсервации военной техники шестая бригада ВС РБ проведёт учебные мероприятия по снабжению воинских подразделений.