Средства против грибков назвали в честь актера Киану Ривза
Исследователи объяснили свой выбор тем, что выявленное ими средство настолько же беспощадно в борьбе с противником, как и герой франшизы «Джон Уик».
58-летний актер Киану Ривз утвердил своими ролями статус главного борца со злом. В суперсилу звезды поверили даже немецкие исследователи.
Как сообщает Супер.ру со ссылкой на The New York Times, ученые Германии выявили особые бактериальные соединения, которые наповал сражают грибок. И решили назвать их кианумицинами в честь Ривза.
Исследователи объяснили свой выбор тем, что выявленное ими средство настолько же беспощадно в борьбе с противником (грибком у растений и людей), как и главный герой франшизы «Джон Уик».
Киану Ривз играет много знаковых ролей, где он чрезвычайно эффективно "деактивирует" врагов.
Это же кианумицины делают с грибами, — объяснил профессор исследовательского института в Йене.
Сам звезда Голливуда с определенной долей смущения отреагировал на такую честь.
Они должны были его назвать "Джон Уик". Это довольно круто, но и сюрреалистично. Спасибо, ученые люди! Удачи и благодарность за вашу работу, — пошутил актер во время форума на Reddit.
Опубликовано: Светлана Гарусева