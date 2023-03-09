Средства против грибков назвали в честь актера Киану Ривза

Исследователи объяснили свой выбор тем, что выявленное ими средство настолько же беспощадно в борьбе с противником, как и герой франшизы «Джон Уик».

58-летний актер Киану Ривз утвердил своими ролями статус главного борца со злом. В суперсилу звезды поверили даже немецкие исследователи.

Как сообщает Супер.ру со ссылкой на The New York Times, ученые Германии выявили особые бактериальные соединения, которые наповал сражают грибок. И решили назвать их кианумицинами в честь Ривза.

Исследователи объяснили свой выбор тем, что выявленное ими средство настолько же беспощадно в борьбе с противником (грибком у растений и людей), как и главный герой франшизы «Джон Уик».

Киану Ривз играет много знаковых ролей, где он чрезвычайно эффективно "деактивирует" врагов. Это же кианумицины делают с грибами, — объяснил профессор исследовательского института в Йене.

Сам звезда Голливуда с определенной долей смущения отреагировал на такую честь.