Остин: США не позволят Ирану получить собственное ядерное оружие

Ллойд Остин заверил, что в США сделают всё для недопущения попадания ядерных вооружений в распоряжение Ирана.

Вечером 9 марта шеф американского Пентагона Ллойд Остин прибыл с рабочим визитом в Израиль, где во время пресс-конференции публично заявил, что Соединённые Штаты не позволят, чтобы администрация Тегерана получила собственное ядерное оружие, поскольку это угрожает нынешней архитектуре мировой безопасности.

Примечательно, что аналогичное заявление на встрече с Остином сегодня сделал министр обороны Израиля Йоав Галант, отметив, что Тель-Авив готов на всё, лишь бы Иран не получил ядерное оружие.