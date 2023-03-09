Variety: Зеленскому второй год под запретили выступать на вручении Оскара

Президент Украины Владимир Зеленский не выступит на вручении кинопремии "Оскар".

Вот уже второй год подряд руководство Американской академии кинематографических искусств и наук запрещает президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения кинопремии "Оскар".

"Зеленскому второй год подряд отказали в выступлении на церемонии вручения премии "Оскар", — сообщает Variety.

Руководство Украины намеревалось договориться с организаторами, но получило отказ, так еак американцы не хотят связывать вручение "Оскара" с политикой.