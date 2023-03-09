Польша укрепляет границу с Беларусью противотанковыми ежами

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе страны с Беларусью устанавливаются противотанковые ежи.

Он напомнил, что с февраля Польша строит охранные сооружения на границе с российской Калининградской областью.

Блащак уточнил, что установка противотанковых ежен на белорусской границе является частью национального плана обороны и сдерживания.

Он также опубликовал фото, на которых видно, что польские военнослужащие ставят противотанковые ежи и бетонные «зубы дракона».

Ранее глава комитета нацбезопасности в Сейме Литвы Лауринас Кащюнас призвал местные власти укрепить границы в Беларусью и Россией.