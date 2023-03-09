Украина пообещала не допустить председательства России в Совбезе ООН

Заместитель главы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Украина не допустит председательства России в Совбезе ООН.

Он отметил, что украинская сторона уже проводит консультации по данному вопросу и ведет соответствующую работу.

Сибига признал, что пока Украина не уверена, что ей удастся положительно решить этот вопрос.

По его мнению, речь может идти как об отстранении России от председательства в Совбезе, так и о переносе сроков.

Ранее главы МИД Индии, Австралии, Японии и США предложили расширить состав Совета Безопасности ООН.