Украина пообещала не допустить председательства России в Совбезе ООН
2023-03-09 22:27
Заместитель главы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Украина не допустит председательства России в Совбезе ООН.
Он отметил, что украинская сторона уже проводит консультации по данному вопросу и ведет соответствующую работу.
Сибига признал, что пока Украина не уверена, что ей удастся положительно решить этот вопрос.
По его мнению, речь может идти как об отстранении России от председательства в Совбезе, так и о переносе сроков.
Ранее главы МИД Индии, Австралии, Японии и США предложили расширить состав Совета Безопасности ООН.
Опубликовано: Светлана Репина