МВД Грузии: все задержанные за участие в протестах граждане уже освобождены
2023-03-09 22:31
МВД Грузии сообщает, что все участники протестов, которые были задержаны в Тбилиси 7-8 марта, уже на свободе.
По информации правоохранителей, этих людей задерживали у здания парламента за административные правонарушения.
Задержания проходили во время митинга, участники которого протестовали против принятия закона об иноагентах.
При этом в грузинском МВД отмечают, что некоторые задержанные уже предстали перед судом.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и попросила не применять в отношении них силу.
Опубликовано: Светлана Репина