МВД Грузии: все задержанные за участие в протестах граждане уже освобождены

МВД Грузии сообщает, что все участники протестов, которые были задержаны в Тбилиси 7-8 марта, уже на свободе.

По информации правоохранителей, этих людей задерживали у здания парламента за административные правонарушения.

Задержания проходили во время митинга, участники которого протестовали против принятия закона об иноагентах.

При этом в грузинском МВД отмечают, что некоторые задержанные уже предстали перед судом.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и попросила не применять в отношении них силу.