Захарова обвинила Польшу в ползучем завоевании Украины

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала строительство польского военного центра на Украине.

По ее мнению, это уже свидетельствует о начале ползучего завоевания Украины Польшей.

Захарова отметила, что Польша строит свой военный центр на украинской территории, чтобы впоследствии развернуть собственную инфраструктуру.

Она также подчеркнула, что в российском внешнеполитическом ведомстве этот шаг рассматривают как легальное увеличение количества польских военных на Украине.

Ранее сообщалось, что в Волынской области Украины началось строительство военного центра на 600 солдат.