Захарова обвинила Польшу в ползучем завоевании Украины
2023-03-09 23:15
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала строительство польского военного центра на Украине.
По ее мнению, это уже свидетельствует о начале ползучего завоевания Украины Польшей.
Захарова отметила, что Польша строит свой военный центр на украинской территории, чтобы впоследствии развернуть собственную инфраструктуру.
Она также подчеркнула, что в российском внешнеполитическом ведомстве этот шаг рассматривают как легальное увеличение количества польских военных на Украине.
Ранее сообщалось, что в Волынской области Украины началось строительство военного центра на 600 солдат.
Опубликовано: Светлана Репина