Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о причастности проукраинской группы к подрывам «Северных потоков».

По его словам, эта информация не вызывает доверия, поскольку подобную диверсию невозможно осуществить без участия спецслужб.

Песков считает, что для проведения такой операции нужны хорошо обученные люди, которыми располагают немногочисленные спецслужбы мировых держав.

Он отметил, что недавние публикации о подрыве газопроводов должны были создать алиби «англосаксам» и предотвратить их сору с Германией.

Пресс-секретарь уточнил, что в России не верят в проукраинского «Доктора Зло» и настаивают на проведении быстрого, прозрачного расследования.