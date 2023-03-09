Шольц заявил о неготовности Путина к переговорам по Украине
2023-03-09 23:52
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью группе немецких изданий NBR рассказал о позиции Владимира Путина по украинскому конфликту.
Шольц отметил, что не видит признаков готовности российского лидера к ведению мирных переговоров.
По мнению канцлера, российский президент на данный момент не готов к проведению таких переговоров.
Ранее Шольц заявил, что украинский конфликт будет продолжаться достаточно долго. Он отметил, что западным странам необходимо наладить постоянное производство оружия и боеприпасов.
Канцлер сообщил, что за последний год неоднократно беседовал с Владимиром Путиным по телефону и будет продолжать это делать.
Опубликовано: Светлана Репина