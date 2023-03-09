Украина надеется на ответ по поводу вступления в НАТО на летнем саммите в Вильнюсе
2023-03-09 23:58
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Украина ждет ответа на свою заявку на вступление в НАТО.
Он отметил, что украинская сторона рассчитывает получить такой ответ на саммите альянса, который в июле пройдет в Вильнюсе.
По его мнению, саммит сложится благоприятно для украинской стороны, и ее заявка будет одобрена.
Сибига уточнил, что заявка на вступление в НАТО является документом, который должен четко определить путь Украины в Альянс.
Он подчеркнул, что подразумевается отсутствие дополнительных процедур. Об основаниях своей уверенности в положительном сценарии Сибига ничего не сказал.
Опубликовано: Светлана Репина