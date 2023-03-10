В Канаде расследуют незаконную работу китайских полицейских участков

Телеканал CTV сообщает, что в Канаде началось расследование работы незаконных китайских участков полиции.

По информации СМИ, такие участки были обнаружены в Монреале, они работали без легальных оснований.

Канадские правоохранители полагают, что участки занимаются наблюдением за китайскими гражданами.

Они считают, что участник становились источниками угроз гражданам КНР, которые живут в Канаде.

Телеканал сообщает, что в некоторых случаях сотрудники участков даже вынудили китайцев вернуться на родину.