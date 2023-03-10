В Сенат США внесли предложение о запрете импорта российского урана

РИА Новости сообщает, что американские законодатели выступили с инициативой о запрете импорта российского урана.

Соответствующий документ внесен на рассмотрение группой сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партию.

Ранее в Министерстве энергетики США обещали заняться поиском альтернативы поставок обогащенного урана из России.

Стоит отметить, что такой уран используется на атомных электростанциях.

Еще в прошлом году многие СМИ писали о том, что США не смогут обойтись от урана из России, без него остановятся реакторы на американских предприятиях.